Полтавщина

На Полтавщині масово всихають сосни: лісівники розробляють комплекс заходів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 122

 

Через посуху та шкідників уражено понад тисячу гектарів лісу поблизу Полтави

На Полтавщині через відсутність дощів лісівники фіксують масове всихання соснових насаджень. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Відомо, що найбільше уражень зазнали дерева в Чалівському лісництві поблизу обласного центру: з 3600 гектарів соснових лісів патологічні процеси вже зачепили понад 1000 га.

 

За інформацією лісівників, проблема загострилася у 2025 році. Причини — тривала посуха, зниження імунітету дерев, заселення шкідниками та грибкові хвороби. Небезпека загрожує практично усім деревам: якщо не зупинити цей процес, то площа ураження може збільшуватися.

Щоб зупинити поширення, лісівники ініціювали комплексний підхід до порятунку лісів. У Полтаві відбулася нарада за участі фахівців Державного агентства лісових ресурсів України, представників «Харківлісозахисту», науковців та лісогосподарських підприємств.

 

Що планують робити:

  • залучити науковців до дослідження причин всихання;

  • провести ґрунтові та біохімічні аналізи на пошкоджених ділянках;

  • розробити методики, які можна буде застосовувати й в інших регіонах України.

Учасники зустрічі наголосили: лише системний підхід допоможе зупинити втрати лісу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що цієї осені в області планують висадити понад 550 гектарів нового лісу.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слобожанський лісовий офіс
Теги: ліси дерева посуха шкідники ліс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

