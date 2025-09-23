На Полтавщині масово всихають сосни: лісівники розробляють комплекс заходів

Через посуху та шкідників уражено понад тисячу гектарів лісу поблизу Полтави

На Полтавщині через відсутність дощів лісівники фіксують масове всихання соснових насаджень. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Відомо, що найбільше уражень зазнали дерева в Чалівському лісництві поблизу обласного центру: з 3600 гектарів соснових лісів патологічні процеси вже зачепили понад 1000 га.

За інформацією лісівників, проблема загострилася у 2025 році. Причини — тривала посуха, зниження імунітету дерев, заселення шкідниками та грибкові хвороби. Небезпека загрожує практично усім деревам: якщо не зупинити цей процес, то площа ураження може збільшуватися.

Щоб зупинити поширення, лісівники ініціювали комплексний підхід до порятунку лісів. У Полтаві відбулася нарада за участі фахівців Державного агентства лісових ресурсів України, представників «Харківлісозахисту», науковців та лісогосподарських підприємств.

Що планують робити:

залучити науковців до дослідження причин всихання;

провести ґрунтові та біохімічні аналізи на пошкоджених ділянках;

розробити методики, які можна буде застосовувати й в інших регіонах України.

Учасники зустрічі наголосили: лише системний підхід допоможе зупинити втрати лісу.

