У Полтаві відкривають «Парк Легенд» із «живими» велетнями та тролями

12 вересня у полтавському парку Перемога відкриють парк велетнів, тролів і фантастичних істот, які оживають на очах завдяки новітнім технологіям аніматроніки. Це унікальний тематичний простір з анімованими персонажами висотою до 5 метрів, які не лише рухаються, а й спілкуються з гостями. Авторський проєкт вже побував у багатьох містах України, і Полтава стала наступним місцем зупинки.

«Ми прагнемо, щоб кожен, від дорослого до дитини, зміг на мить відпочити від реальності та зануритися у світ чудес і добрих історій. Проєкт народжений з любові до українців і для збереження душевного затишку» , — каже організатор виставки, засновник компанії UniPark Денис Погорєлко.

У парку на гостей чекають видовищні шоупрограми та інтерактивні розваги щовихідних, магічні фотозони для Instagram, а також зони відпочинку та дозвілля. Особливий бонус для дітей — щодня на вході вони отримують безкоштовну солодку вату.