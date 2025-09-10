У Полтаві відкривають «Парк Легенд» із «живими» велетнями та тролями

12 вересня у полтавському парку Перемога відкриють парк велетнів, тролів і фантастичних істот, які оживають на очах завдяки новітнім технологіям аніматроніки. Це унікальний тематичний простір з анімованими персонажами висотою до 5 метрів, які не лише рухаються, а й спілкуються з гостями. Авторський проєкт вже побував у багатьох містах України, і Полтава стала наступним місцем зупинки.
У парку на гостей чекають видовищні шоупрограми та інтерактивні розваги щовихідних, магічні фотозони для Instagram, а також зони відпочинку та дозвілля. Особливий бонус для дітей — щодня на вході вони отримують безкоштовну солодку вату.
Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку. Подробиці — в Instagram та Facebook заходу. Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи — безкоштовний. Є знижки на групові відвідування.
Коли: з 12 вересня по 2 листопада
Адреса: парк Перемога (проспект Віталія Грицаєнка, 20)
Години роботи: з 10.00 до 20.00
Вартість квитків:
Будні: дорослий — 200 грн; дитячий — 100 грн.
Вихідні та день відкриття: дорослий — 250 грн; дитячий — 150 грн.
Дітям до 3-х років — безкоштовно.
