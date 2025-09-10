Олена Шуляк
Полтавщина, Афіша

У Полтаві відкривають «Парк Легенд» із «живими» велетнями та тролями

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 135

За словами організаторів, щодня на вході діти отримують безкоштовну солодку вату

12 вересня у полтавському парку Перемога відкриють парк велетнів, тролів і фантастичних істот, які оживають на очах завдяки новітнім технологіям аніматроніки. Це унікальний тематичний простір з анімованими персонажами висотою до 5 метрів, які не лише рухаються, а й спілкуються з гостями. Авторський проєкт вже побував у багатьох містах України, і Полтава стала наступним місцем зупинки.

«Ми прагнемо, щоб кожен, від дорослого до дитини, зміг на мить відпочити від реальності та зануритися у світ чудес і добрих історій. Проєкт народжений з любові до українців і для збереження душевного затишку», — каже організатор виставки, засновник компанії UniPark Денис Погорєлко.

У парку на гостей чекають видовищні шоупрограми та інтерактивні розваги щовихідних, магічні фотозони для Instagram, а також зони відпочинку та дозвілля. Особливий бонус для дітей — щодня на вході вони отримують безкоштовну солодку вату.

Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку. Подробиці — в Instagram та Facebook заходу. Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи — безкоштовний. Є знижки на групові відвідування. 

Коли: з 12 вересня по 2 листопада

Адреса: парк Перемога (проспект Віталія Грицаєнка, 20)

Години роботи: з 10.00 до 20.00

Вартість квитків:

Будні: дорослий — 200 грн; дитячий — 100 грн.

Вихідні та день відкриття: дорослий — 250 грн; дитячий — 150 грн. 

Дітям до 3-х років — безкоштовно.


Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава парк
