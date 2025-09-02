На Полтавщині офіцеру запасу вручили нагороду «Срібний Хрест»

Сьогодні, 11:32

На Полтавщині у селищі Чутове вручили нагороду лейтенантові запасу Олександру Горбатенку. Йому вручили почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний хрест». Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного теритоіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відомо, що Олександр Горбатенко народився в однуму з сіл Чутівської громади. У 2014 році уклав контракт і брав участь в АТО. Пізніше здобув освіту у Військовому інституті танкових військ НТУ «ХПІ».

З початком повномасштабної війни у 2022 році знову повернувся до війська. Служив у 72-й механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, а згодом — у 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола, де командував ротою РХБЗ.

Під час бойових дій офіцер отримав важке поранення і був звільнений зі ЗСУ за станом здоров’я. За сумлінне виконання завдань та проявлену мужність його нагородили відзнакою «Срібний хрест».

Нагаадємо, нещодавно воїн із Полтавщини отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ.