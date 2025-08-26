Стало відомо про ще одного військового, який повернувся із російського полону: це Андрій Гончаренко з Оржицької громади

У День Незалежності, 24 серпня, з російського полону повернувся 34-річний Андрій Гончаренко — житель села Яблуневе Оржицької громади на Полтавщині. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що Андрій народився у Криму в Алушті, але виріс у Яблуневому. Після школи здобув професію тракториста-машиніста та працював у місцевого фермера. У квітні 2022 року його мобілізували, а вже в червні під час боїв за село Уди на Харківщині він потрапив у полон.

Рідні — мама та брат — чекали звістки про нього 38 місяців. Увесь цей час вони тримали зв’язок із правозахисниками, перевіряли списки обмінів і сподівалися на повернення. І нарешті 24 серпня стало відомо про повернення Андрія з полону.

Нагадаємо, цього ж дня до України повернувся також і 25-річний захисник «Азовсталі» Денис із Полтавської громади.