Полтавщина, Війна

Стало відомо про ще одного військового, який повернувся із російського полону: це Андрій Гончаренко з Оржицької громади

У російській неволі чоловік пробув понад три роки

На фото Андрій Гончаренко другий на передньому плані

У День Незалежності, 24 серпня, з російського полону повернувся 34-річний Андрій Гончаренко — житель села Яблуневе Оржицької громади на Полтавщині. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що Андрій народився у Криму в Алушті, але виріс у Яблуневому. Після школи здобув професію тракториста-машиніста та працював у місцевого фермера. У квітні 2022 року його мобілізували, а вже в червні під час боїв за село Уди на Харківщині він потрапив у полон.

Рідні — мама та брат — чекали звістки про нього 38 місяців. Увесь цей час вони тримали зв’язок із правозахисниками, перевіряли списки обмінів і сподівалися на повернення. І нарешті 24 серпня стало відомо про повернення Андрія з полону.

Нагадаємо, цього ж дня до України повернувся також і 25-річний захисник «Азовсталі» Денис із Полтавської громади.

2
Автор: Яна Гудзь
Теги: полон повернення з полону військовополонені
