На Полтавщині відремонтували 12 укриттів, ще 9 — у роботі

У Полтавській області тривають роботи з облаштування та ремонту захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зараз у фонді укриттів налічується 2549 об’єктів. За останній місяць відремонтували 12 захисних споруд у Горішньоплавнівській, Чорнухинській, Полтавській, Диканській, Машівській та Опішнянській громадах.
Ще у 9 укриттях тривають ремонтні роботи — у Хорольській, Лубенській, Гадяцькій, Миргородській та Великорублівській громадах.
Нагадаємо, що знайти найближче укриття допоможе інтерактивна карта:
