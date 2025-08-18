П’ятеро рятувальників з Полтавщини отримали відзнаки президента «Захиснику Вітчизни»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 122

Нагороди рятувальники отримали за особисту мужність та самовіддане служіння українському народові

П’ятеро рятувальників з Полтавщини отримали нагороди від Президента України — медалі «Захиснику Вітчизни». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державнох служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що відзнаками за особисту мужність, виявлену під час виконання службових завдань на деокупованих територіях та самовіддане служіння Українському народові нагородили рятувальників:

Михайла Кісєльова;

Сергія Кроковника;

Вадима Куценка;

Сергія Марченка;

Андрія Терехова.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський відзначив нагородами ще двох рятувальників Полтавщини — орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений головний майстер-сержант Віктор Сіренко, а медаллю «За врятоване життя» удостоєний Ігор Дем’янець.