П’ятеро рятувальників з Полтавщини отримали відзнаки президента «Захиснику Вітчизни»

П’ятеро рятувальників з Полтавщини отримали нагороди від Президента України — медалі «Захиснику Вітчизни». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державнох служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Відомо, що відзнаками за особисту мужність, виявлену під час виконання службових завдань на деокупованих територіях та самовіддане служіння Українському народові нагородили рятувальників:
Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський відзначив нагородами ще двох рятувальників Полтавщини — орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений головний майстер-сержант Віктор Сіренко, а медаллю «За врятоване життя» удостоєний Ігор Дем’янець.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.