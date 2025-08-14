До кінця тижня на Полтавщині — тепло та без опадів, на вихідних пройдуть дощі

Вчора, 22:00 Переглядів: 121

Синоптики прогнозують до +31° та зміну погоди з понеділка

До кінця цього тижня погода на Полтавщині перебуватиме під впливом антициклону. Це забезпечить теплі та переважно сухі дні. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. 15 серпня в області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +12…+17°C, вдень — +22…+27°C.

16-17 серпня опадів також не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі — +15…+18°C, вдень повітря прогріється до +26…+31°C.

18 серпня синоптики прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ і грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі +12…+17°C, вдень — +20…+25°C.

19-20 серпня погода знову буде сонячною та без опадів. Вночі — +12…+17°C, вдень — +22…+27°C. Нагадаємо, що найближчими днями на Полтавщині фіксуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

