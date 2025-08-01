На Полтавщині попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

З 1 по 3 серпня у Полтавській області, крім північних та східних районів, триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню), йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтавській області фіксували тривалу відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи. На кінець ІІ декади липня середньодобова температура повітря сягала +27…+28°C, а максимальна — до +37°C. У першій половині періоду пройшли лише слабкі дощі, які не змогли покращити ситуацію.

Відсутність вологи негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, розповіли в обласному гідрометцентрі.