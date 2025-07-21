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Родини загиблих у полоні військових отримуватимуть 15 млн грн: зміни до закону

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

 

Також подовжено строк виплат пораненим до одного року та оновлено правила для визначення суми при зміні групи інвалідності

Рідні військовослужбовців, які загинули у полоні, отримуватимуть одноразову грошову виплату у сумі 15 мільйонів гривень. Відповідну зміну до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ухвалили депутати Верховної Ради України за засіданні 16 липня, пишуть у пресслужбі Міністерства оборони України.

Ці зміни чітко передбачають, що якщо військовослужбовець загинув у полоні, його сім’я — незалежно від причини смерті — матиме право на одноразову грошову допомогу. Проте ця виплата не поширюється на військових, які добровільно здалися в полон.

Крім того, із 3 місяців до 1 року збільшили термін, протягом якого поранені військові або ті, хто частково втратив працездатність без інвалідності, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Це зміна враховує затримки з документами через лікування та перебування у бойових зонах.

Також змінено порядок розрахунку одноразової грошової допомоги при зміні групи інвалідності: сума тепер обчислюється за фактом оновлення групи, з використанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня року, коли встановлено нову групу. Раніше сума фіксувалась на дату первинного встановлення інвалідності.

 

Нагадаємо, у Кременчуці погодили запровадження разової виплати у розмірі 50 тисяч гривень військовослужбовцям, які повернулися з полону.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: військовослужбовці полон загиблі виплати
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