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Негода пошкодила будинки і знеструмила села на Полтавщині (доповнено)

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 404

Шторм пройшовся селами, постраждалих немає

У Кобеляцькій громаді 13 липня пронеслася негода, яка пошкодила житлові будинки, господарчі споруди та електромережі у чотирьох селах. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

На місці події працюють фахівці, які оцінюють збитки та надають допомогу місцевим жителям. Аварійні бригади АТ «Полтаваобленерго» вже відновлюють електропостачання.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

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Як стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, через сильні дощі, вітер і грозу у п’яти територіальних громадах Полтавщини — Шишацькій, Полтавській, Кобеляцькій, Решетилівській та Чутівській — без електрики залишились 25 населених пунктів.

За даними обленерго, без електропостачання залишилися 267 юридичних і 4784 побутових абоненти. Наразі бригади «Полтаваобленерго» працюють над ліквідацією наслідків негоди і поступово відновлюють подачу струму.

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Унаслідок погіршення погодних умов 5 тисяч споживачів залишилися без світла в Полтавській, Кобеляцькій, Решетилівській, Чутівській та Шишацькій громадах. Про це об 11.08 повідомив Когут.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади АТ «Полтаваобленерго». Вони вже частково відновили електропостачання в окремих селах, але ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, що 11 липня понад 5,4 тисячі абонентів залишилися без електропостачання через сильні пориви вітру.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ДСНС Полтавщини/ілюстративне
Теги: шторм відключення електроенергії
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