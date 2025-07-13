Негода знеструмила понад 5 тисяч споживачів на Полтавщині

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Унаслідок погіршення погодних умов 12 липня понад 5 тисяч споживачів залишилися без світла в Полтавській, Кобеляцькій, Решетилівській, Чутівській та Шишацькій громадах. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади АТ «Полтаваобленерго». Вони вже частково відновили електропостачання в окремих селах, але ремонтні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що загалом без світла залишалися 25 населених пунктів, пошкоджено десятки ліній електропередач. У Кобеляцькій громаді негода також завдала шкоди житловим будинкам та господарчим спорудам.