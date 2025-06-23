Стали відомі імена трьох військових з Полтавщини, які повернулись з полону 20 червня

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Під час обміну військовополоненими 20 червня додому повернулись Віталій Кінаш, Сергій Дощенко та Олександр Пилипенко — усі троє родом з Полтавської області. Про це пише Суспільне 22 та 23 червня.

Віталій Кінаш, 51-річний військовослужбовець із села Яреськи Шишацької громади, провів у полоні три роки — з червня 2022-го. Потрапив туди під час бойових дій у селі Уди на Харківщині.

47-річний Сергій Дощенко із міста Гребінка служив у 67-й окремій механізованій бригаді з 2023 року. Потрапив у полон під час інженерних робіт — копали окопи на передовій. Пробув у полоні майже два роки — спочатку на Луганщині, згодом його етапували до Кемеровської області, пише Суспільне.

49-річний Олександр Пилипенко із села Радивонівка Великобагачанської громади служив у 36-й бригаді морської піхоти. Потрапив у полон у квітні 2022 року в Маріуполі.

Додамо, що під час обміну 20 червня з полону повернулось четверо бійців з Полтавщини, повідомили у обласній військовій адміністрації.