Фотографа та його співмешканку обвинувачують у тиску на потерпілу

Місцевого фотографа та його співмешканку обвинувачують у примушуванні потерпілої до відмови від надання показань

Стосовно фотографа з Кременчука та його співмешканки прокурори скерували до суду обвинувальний акт за примушування потерпілої до відмови від давання показань, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 386 КК України). Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Окрім того, фотографа також звинувачують у зберіганні дитячої порнографії без мети розповсюдження та збути (ч. 1 ст. 301-1 КК України), а його співмешканку в розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. ч. 1, 3 ст. 301 КК України).

У липні 2023 року прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно цього фотографа за скоєння злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Як йдеться в повідомлен, під час судового розгляду обвинувачений і його співмешканка стали впливати на одну з потерпілих. За даним фактом було розпочато досудове розслідування.

Раніше ми писали, що фотографа, якого судять у Кременчуці за розбещення дітей, підозрюють у тиску на потерпілу.











