Кременчук, Надзвичайні новини

Фотографа, якого судять у Кременчуці за розбещення дітей, підозрюють у тиску на потерпілу — прокуратура

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 175

Після спроби вплинути на свідчення дівчини чоловіка знову взяли під варту

У Кременчуці під час судового розгляду справи про розбещення та сексуальну експлуатацію неповнолітніх місцевий фотограф разом зі співмешканкою намагалися вплинути на одну з потерпілих. Обом повідомлено про нову підозру — у примушуванні потерпілої до відмови від давання показань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ст. 386 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Після цього прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Що відомо про справу 

У липні 2023 року прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно цього ж фотографа. За даними слідства, упродовж 2013–2018 років він вербував 13–15-річних дівчат для сексуальної експлуатації, а потім розбещував їх удома, у фотостудії та в автомобілі.

Під час обшуків у фотографа та його співмешканки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони, фото- й відеоапаратуру, а також військову форму збройних сил рф.

Відомо, що чоловік — громадянин рф із посвідкою на проживання в Україні, раніше не судимий.

Справу проти нього розглядають за сімома статтями Кримінального кодексу, зокрема за торгівлю людьми, розбещення неповнолітніх, зберігання дитячої порнографії та утримання місць розпусти. Досудове розслідування за новою підозрою триває.

Автор: Телеграф
Вверх