Поліцейські Миргородщини оперативно розшукали двох зниклих дітей — їх розшукували з собаками

Сьогодні, 09:20

До пошуків залучили слідчо-оперативну групу, поліцейських офіцерів громади, мобільні екіпажі поліції та кінологів зі службовими собаками

Учора, 20 грудня, близько 21.00 до відділення поліції № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох вихованців навчально-реабілітаційного центру Сергіївської громади Миргородського району. Йшлося про хлопчиків віком 11 та 12 років. Поліція негайно розпочала пошукові заходи. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

До пошуків залучили слідчо-оперативну групу, поліцейських офіцерів громади, мобільні екіпажі поліції, кінологів обласного апарату зі службовими собаками, а також орієнтували особовий склад територіального підрозділу. Правоохоронці обстежили населений пункт, прилеглі території та перевірили можливі місця перебування дітей.

Сьогодні, близько 8.00 поліцейські розшукали зниклих хлопчиків. З дітьми все добре, їх повернули директору навчального закладу.

Поліція закликає громадян не бути байдужими.

— Якщо ви помітили дитину, людину літнього віку або особу, яка виглядає дезорієнтованою — поцікавтеся, чи не потребує вона допомоги. За можливості з’ясуйте, куди вона прямує, а у разі необхідності негайно телефонуйте на спецлінію 102. Ваша уважність і небайдужість можуть врятувати чиєсь життя, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли, що поліція Полтавщини розшукує двох безвісти зниклих малолітніх дітей.



