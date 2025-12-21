Поліцейські Миргородщини оперативно розшукали двох зниклих дітей — їх розшукували з собаками

До пошуків залучили слідчо-оперативну групу, поліцейських офіцерів громади, мобільні екіпажі поліції та кінологів зі службовими собаками
Учора, 20 грудня, близько 21.00 до відділення поліції № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох вихованців навчально-реабілітаційного центру Сергіївської громади Миргородського району. Йшлося про хлопчиків віком 11 та 12 років. Поліція негайно розпочала пошукові заходи. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
До пошуків залучили слідчо-оперативну групу, поліцейських офіцерів громади, мобільні екіпажі поліції, кінологів обласного апарату зі службовими собаками, а також орієнтували особовий склад територіального підрозділу. Правоохоронці обстежили населений пункт, прилеглі території та перевірили можливі місця перебування дітей.
Сьогодні, близько 8.00 поліцейські розшукали зниклих хлопчиків. З дітьми все добре, їх повернули директору навчального закладу.
Поліція закликає громадян не бути байдужими.
