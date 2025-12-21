{user_fullname}
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує двох безвісти зниклих малолітніх дітей

Сьогодні, 07:50 Переглядів: 122

 

Вихованці одного з навчальних закладів Миргородського району учора ввечері пішли у невідомому напрямку та не повернулися

Працівники відділення поліції № 1 (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції встановлюють місцеперебування двох малолітніх дітей, які є вихованцями одного з навчальних закладів Миргородського району. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Відомо, що 20 грудня після 17.00 малолітні вихованці закладу 11-річний Боржизевський Дмитро Дмитрович (30.07.2014 р. н.), житель села Бобрівник Полтавського району та 12-річний Перець Станіслав Олександрович (29.08.2013 р. н.), житель міста Полтава, пішли у невідомому напрямку та не повернулися.

Прикмети дітей: зріст близько 135-140 см, середньої статури, були одягнуті в темний одяг.

— Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування малолітніх, просимо повідомити її до поліції за номерами телефонів: (099) 360 03 66 або 102, - закликають правоохоронці.



Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини зниклі безвісти діти малолітній розшук
