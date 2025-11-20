Поблизу Горішніх Плавнів виявили браконьєра, який з човна на Дніпрі сітками ловив рибу

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 83

Учора, 19 листопада, під час профілактичного природоохоронного рейду на березі річки Дніпро поблизу міста Горішні Плавні поліцейські відділу №2 Кременчуцького райуправління поліції виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим способом – за допомогою рибальських сіток. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в полтавській області.

Для документування правопорушення на місце прибула слідчо-оперативна група відділу поліції. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 72-річний місцевий житель здійснював вилов риби за допомогою гумового човна та рибальських сіток.

Правоохоронці вилучили знаряддя незаконного промислу та виловлену рибу. Водні біоресурси передано для реалізації в дохід держави. Наразі встановлюється сума завданих державі збитків від незаконного вилову.

За вказаним фактом підрозділом дізнання поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

За це правопорушення законом передбачне покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 51 тисячі гривень) або пробаційним наглядом на строк до 3-х років, або обмеженням волі на той самий строк.

Обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що 18 листопада на прибережній території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поліцейські затримали браконьєра, який виловив близько 300 кг риби. Правоохоронці вилучили два мотоцикли, рибу та 150 метрів риболовецьких сіток. За попередніми оцінками, збитки водним біоресурсам становлять понад 2,6 млн грн.

Нещодавно у Сулинському заказнику виявили понад пів кілометра браконьєрських сіток.