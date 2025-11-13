На Полтавщині прокурори подали позови на понад 100 млн грн за порушення природоохоронного законодавства

Від початку року суди вже задовольнили позови на 33,2 мільйонів гривень

У Полтавській області з початку року прокурори подали 107 позовних заяв щодо порушень у сфері охорони довкілля. Загальна сума вимог становить 104,6 мільйонів гривень, а площа земель, яких стосуються позови, — понад 201 гектар. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Станом на листопад суди задовольнили 76 позовів на суму 33,2 млн грн. Інші справи перебувають на розгляді.

Із задоволених судами позовів:

43 позови на 20,1 млн грн — щодо охорони заповідних територій;

13 позовів на 363 тис. грн — у сфері охорони рослинного світу, зокрема лісів;

10 позовів на 759 тис. грн — щодо порушень у сфері охорони тваринного світу та біоресурсів;

7 позовів на 122 тис. грн — з питань управління відходами;

3 позови на 11,7 млн грн — у сфері охорони водних ресурсів і атмосферного повітря.

Одним із прикладів є рішення Господарського суду Полтавської області, який задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури до КАТП-1628 про стягнення майже 9,8 млн грн збитків за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Також, за даними прокуратури, нині вже забезпечено реальне виконання рішень на 17,8 мільйонів гривень.

Зокрема, виконано рішення щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду загальною площею понад 567 гектарів. Це стосується гідрологічних заказників місцевого значення «Комишитовий», «Єньки», ботанічного заказника «Дикунова Балка» та заповідного урочища «Стінка».

