Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині прокурори подали позови на понад 100 млн грн за порушення природоохоронного законодавства

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

 

Від початку року суди вже задовольнили позови на 33,2 мільйонів гривень

У Полтавській області з початку року прокурори подали 107 позовних заяв щодо порушень у сфері охорони довкілля. Загальна сума вимог становить 104,6 мільйонів гривень, а площа земель, яких стосуються позови, — понад 201 гектар. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Станом на листопад суди задовольнили 76 позовів на суму 33,2 млн грн. Інші справи перебувають на розгляді.

Із задоволених судами позовів:

  • 43 позови на 20,1 млн грн — щодо охорони заповідних територій;

  • 13 позовів на 363 тис. грн — у сфері охорони рослинного світу, зокрема лісів;

  • 10 позовів на 759 тис. грн — щодо порушень у сфері охорони тваринного світу та біоресурсів;

  • 7 позовів на 122 тис. грн — з питань управління відходами;

  • 3 позови на 11,7 млн грн — у сфері охорони водних ресурсів і атмосферного повітря.

Одним із прикладів є рішення Господарського суду Полтавської області, який задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури до КАТП-1628 про стягнення майже 9,8 млн грн збитків за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Також, за даними прокуратури, нині вже забезпечено реальне виконання рішень на 17,8 мільйонів гривень.

Зокрема, виконано рішення щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду загальною площею понад 567 гектарів. Це стосується гідрологічних заказників місцевого значення «Комишитовий», «Єньки», ботанічного заказника «Дикунова Балка» та заповідного урочища «Стінка».

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Полтавщині зросла кількість справ про злочини проти довкілля.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: прокуратура позов природоохоронна територія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх