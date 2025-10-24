ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зросла кількість справ про злочини проти довкілля: 120 обвинувальних актів передано до суду

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 61

 

Прокурори звітують про зростання ефективності розслідувань у 2025 році

Упродовж січня-вересня цього року прокуратура Полтавщини передала до судів 120 обвинувальних актів щодо злочинів у сфері охорони довкілля. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними відомства, у 2025 році ефективність розслідування екологічних правопорушень зросла на 14,2%. Серед найрезонансніших справ:

Незаконна вирубка лісу. До суду скерували справу проти 10 осіб, які діяли в складі організованої групи. За даними слідства, вони незаконно вирубували ліс і крали деревину. Збитки — понад 2,6 млн грн. Справу розглядає Глобинський райсуд.

Захоплення заповідних земель. Троє осіб у складі організованої групи незаконно заволоділи ділянками в природно-заповідній зоні. Збитки оцінюють у 4,8 млн грн. Справу передали до Кобеляцького райсуду.

Незаконне використання надр. У Лубенському районі ексдиректор КП обвинувачується у незаконному видобутку підземних вод із артезіанських свердловин. Сума збитків — понад 60 млн грн.

Засмічення земель. Двоє осіб вивезли відходи на комунальну землю, завдавши збитків державі на понад 250 тис. грн. Справу слухатимуть у Полтавському райсуді.

Рибне браконьєрство. Із початку року до судів надійшли 53 справи щодо незаконного вилову риби. Зокрема, один із фігурантів, мешканець Глобинщини, завдав збитків довкіллю на понад 2 млн грн.

У прокуратурі наголошують: екологічні злочини перебувають під особливим контролем, зокрема через серйозні наслідки для природного середовища та державних інтересів.

Нагадаємо, також нещодавно правоохоронці викрили шістьох жителів Полтавщини, які незаконно нарубали деревини у лісосмугах на 4,3 млн грн.

Автор: Яна Гудзь
