На Полтавщині зросла кількість справ про злочини проти довкілля: 120 обвинувальних актів передано до суду

Упродовж січня-вересня цього року прокуратура Полтавщини передала до судів 120 обвинувальних актів щодо злочинів у сфері охорони довкілля. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними відомства, у 2025 році ефективність розслідування екологічних правопорушень зросла на 14,2%. Серед найрезонансніших справ:
Незаконна вирубка лісу. До суду скерували справу проти 10 осіб, які діяли в складі організованої групи. За даними слідства, вони незаконно вирубували ліс і крали деревину. Збитки — понад 2,6 млн грн. Справу розглядає Глобинський райсуд.
Захоплення заповідних земель. Троє осіб у складі організованої групи незаконно заволоділи ділянками в природно-заповідній зоні. Збитки оцінюють у 4,8 млн грн. Справу передали до Кобеляцького райсуду.
Незаконне використання надр. У Лубенському районі ексдиректор КП обвинувачується у незаконному видобутку підземних вод із артезіанських свердловин. Сума збитків — понад 60 млн грн.
Засмічення земель. Двоє осіб вивезли відходи на комунальну землю, завдавши збитків державі на понад 250 тис. грн. Справу слухатимуть у Полтавському райсуді.
Рибне браконьєрство. Із початку року до судів надійшли 53 справи щодо незаконного вилову риби. Зокрема, один із фігурантів, мешканець Глобинщини, завдав збитків довкіллю на понад 2 млн грн.
У прокуратурі наголошують: екологічні злочини перебувають під особливим контролем, зокрема через серйозні наслідки для природного середовища та державних інтересів.
Нагадаємо, також нещодавно правоохоронці викрили шістьох жителів Полтавщини, які незаконно нарубали деревини у лісосмугах на 4,3 млн грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.