Суд зобов’язав КАТП-1628 у Полтаві сплатити майже 10 мільйонів гривень збитків за забруднення повітря

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 178

На сміттєзвалищі у Макухівці упродовж минулого року сталося 16 пожеж — їх визнали джерелом небезпечних викидів

Господарський суд зобов’язав полтавське кому нальне підприємство КАТП-1628 виплатити майже 10 мільйонів гривень збитків за шкоду довкіллю, завдану через пожежі на сміттєзвалищі в селі Макухівка. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

За попередніми даними, під час перевірок вдалося встановити, що протягом 2024 року на звалищі твердих побутових відходів сталось 16 пожеж — усі вони призвели до неорганізованих викидів шкідливих речовин в атмосферу. Власником полігону є комунальне підприємство, підпорядковане Полтавській міській раді.

Висновок щодо розміру шкоди — 9 мільйонів 968 тисяч гривень — підтвердили експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Згідно з бюджетним законодавством, 30% від цієї суми має надійти до державного бюджету, а 70% — до місцевих бюджетів, зокрема, для фінансування природоохоронних заходів.

Нагадаємо, влітку також стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру у службовійнедбалості одному зі співробітників КАТП-1628 у Полтаві.