На Полтавщині службовця сміттєзвалища підозрюють у забрудненні повітря зі збитками на 10 млн грн

Сьогодні, 15:31

Пожежі на Макухівському полігоні спричинили викиди у повітря шкідливих речовин

На Полтввщині співробітнику Макухівського полігону підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до забруднення атмосферного повітря із тяжкими наслідками. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, упродовж квітня-вересня 2024 року співробітник Макухівського сміттєзвалища, який був відповідальний за пожежну безпеку, через службову недбалість допустив виникнення пожеж на полігоні. Це призвело до забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю, діоксидом азоту та іншими небезпечними речовинами.

Судова інженерно-екологічна експертиза встановила, що сума збитків від неорганізованих викидів унаслідок пожеж становить майже 10 мільйонів гривень.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 241 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — забруднення атмосферного повітря та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки.

Нагадаємо, навесні прокурори стягнули із полтавського КАТП-1628 майже 10 мільйонів гривень шкоди, завданої довкіллю внаслідок пожеж на сміттєзвалищі у селі Макухівка.