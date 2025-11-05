Справу чоловіка, який у центрі Кременчука протаранив дві автівки, передали до суду — прокуратура

Матеріали справи стосовно чоловіка, який у центрі Кременчука протаранив дві автівки, а вдома незаконно зберігав боєприпаси, передали до суду. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Нагадаємо, подія сталася цьогоріч у вересні. Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля KIA, протаранив дві припарковані машини — Mazda та Lanos— на вулиці Лейтенанта Покладова.
Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили мисливський ніж, який експерти визнали короткоклинковою холодною зброєю.
А за місцем проживання обвинуваченого знайшли понад 600 набоїв та п’ять корпусів ручних гранат.
Чоловіку інкримінують правопорушення, передбачені:
ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство;
ч. ч.1, 2 ст. 263 ККУ — незаконне придбання, зберігання та носіння боєприпасів і зброї.
Спершу суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але обвинувачений порушив його. За клопотанням слідчого та прокурора запобіжний захід змінили — тепер чоловік перебуває під вартою.
Нагадаємо, нещодавно ерший заступник керівника Кременчуцької окружної прокуратури Артур Гаврильченко у коментарі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів, що однією із версій скоєного може бути конфлікт обвинуваченого із водієм автомобіля Mazda.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.