Надзвичайні новини

Справу чоловіка, який у центрі Кременчука протаранив дві автівки, передали до суду — прокуратура

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 0

 

Обвинувачений порушив домашній арешт, тому суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою

Матеріали справи стосовно чоловіка, який у центрі Кременчука протаранив дві автівки, а вдома незаконно зберігав боєприпаси, передали до суду. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, подія сталася цьогоріч у вересні. Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля KIA, протаранив дві припарковані машини — Mazda та Lanos— на вулиці Лейтенанта Покладова.

 

Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили мисливський ніж, який експерти визнали короткоклинковою холодною зброєю.

 

А за місцем проживання обвинуваченого знайшли понад 600 набоїв та п’ять корпусів ручних гранат.

 

Чоловіку інкримінують правопорушення, передбачені:

  • ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство;

  • ч. ч.1, 2 ст. 263 ККУ — незаконне придбання, зберігання та носіння боєприпасів і зброї.

Спершу суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але обвинувачений порушив його. За клопотанням слідчого та прокурора запобіжний захід змінили — тепер чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ерший заступник керівника Кременчуцької окружної прокуратури Артур Гаврильченко у коментарі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів, що однією із версій скоєного може бути конфлікт обвинуваченого із водієм автомобіля Mazda.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: ДТП прокуратура
Вверх