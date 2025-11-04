ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Харківщині засудили медстестру з Полтави, яка брала гроші за оформлення інвалідності

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 180

Жінка отримала 200 тисяч гривень від матері військового за фіктивну «послугу»

На Харківщині судили медсестру з Полтави, яка взяла 200 тисяч гривень у матері військовослужбовця, пообіцявши «посприяти» в оформленні інвалідності, щоб її син міг демобілізуватися. Про це йдеться у вироку Новобаварського районного суду Харкова від 28 жовтня.

За даними слідства, з лютого по квітень 2024 року обвинувачена отримала від жінки 193 тисячі гривень. За ці гроші вона пообіцяла організувати оформлення інвалідності ІІ групи та довідки про необхідність догляду за особою з інвалідністю.

 

Медсестра запевняла потерпілу, що має зв’язки у медичних закладах Опішні та Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи.

Проте нічого з обіцяного для «вирішення питання» жінка не робила — лише отримала гроші. Її затримали у Харкові після передачі коштів під контролем правоохоронців.

Під час судового розгляду обвинувачена частково визнала провину, стверджуючи, що просто обманула потерпілу, не маючи наміру впливати на чиновників. Проте суд визнав доведеним, що вона діяла за налагодженою схемою для отримання неправомірної вигоди.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і призначив покарання — 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Суд також конфіскував телефон обвинуваченої, 14 тисяч гривень, вилучених під час затримання, ще 5 тисяч — під час обшуку, а 8 тисяч гривень постановив повернути потерпілій.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві судили директора медцентру, продавав «довідку від мобілізації» за 10-15 тисяч доларів.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Харківська обласна прокуратура
Теги: суд вирок суду медсестра вимагання інвалідність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

