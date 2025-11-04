У Глобиному автівка збила велосипедистку — жінку госпіталізували

3 листопада, близько 13.00 на вулиці Центральній у місті Глобине сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль Daewoo, під керуванням 34-річного водія, та велосипед, яким керувала 53-річна жінка. Унаслідок ДТП велосипедистку госпіталізували з травмами.

За вказаним фактом слідчий підрозділ Кременчуцького райуправління поліції вирішує питання щодо початку розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 30 жовтня у Кременчуці вантажівка збила велосипедиста — чоловіка госпіталізували.

10 жовтня поблизу села Малі Сорочинці Миргородського району автомобіль ВАЗ зіткнувся з велосипедом, яким керувала мешканка Полтави — її госпіталізували.

А 6 жовтня в селі Мала Кохнівка, що поблизу Кременчука, сталася смертельна ДТП — автомобіль Volvo зіткнувся з велосипедом, яким керувала 71-річна жінка. Унаслідок аварії велосипедистка загинула на місці події.