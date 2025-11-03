ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Кременчуччині судили жінку, яка кілька разів вдарила ножем чоловіка у спину

Сьогодні, 14:32

 

На суді жінка свою вину у скоєному визнала та уклала угоду зі слідством

На Кременчуччині судили жінку, яка влітку під час сварки кілька разів вдарила співмешканця ножем. Про це йдеться у вироку Семенівського районного суду від 30 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 18 липня 2025 року близько 23.30 у Семенівці. Чоловік обвинуваченої п’яним прийшов додому, на підставі цього між ними виникла сварка. Далі чоловік почав штурхати та ображати жінку, а та подзвонила своєму сину та розповіла про сварку.

Згодом до будинку прийшов і син обвиунваченої. Він вдарив чоловіка кулаком, від чого той впав на землю на спину. Між чоловіками зав’язалася бійка, у ході якої вітчим повалив свого пасинка на землю, сів на нього зверху та продовжував бити, зокрема у груди.

У цей час обвинувачена вирішила допомогти своєму сину: вона взяла кухонний ніж та вдарила ним співмешканця у поперек. Коли ж після цього чоловік сина не відпустив, а продовжував далі бити, жінка ще раз вдарила кривдника ножем у спину, при цьому не розрахувавши свої сили.

Медики визначили, що перше поранення призвело до легких тілесних ушкоджень, а друге — тяжких, які становили небезпеку для життя потепілого у момент їх нанесення.

Обвинувачена і потерпілий уклали угоду про примирення. Згодом обвинувачена уклала угоду і з прокурором: вона визнала свою вину та щиро розкаялася у скоєному. 

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав жінку винною в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони (ст. 124 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання у вигляді 2 років пробаційного нагляду.

Нагадаємо, навесні у Гадячі судили жінку, яка порізала ножем чоловіка, бо той ображав її доньку з інвалідністю.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду напад ніж
