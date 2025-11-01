Чоловіка, який на Миргородщині до смерті побив жінку, взяли під варту — прокуратура

З'ясувалося, що конфлікт між ними стався на день народження потерпілої

На Полтавщині взяли під варту чоловіка, який днями до смерті побив свою співмешканку. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Як з’ясувалося, подія сталася під час святкування дня народження жінки. Між нею та її співмешканцем виник конфлікт. У присутності 11-річного сина чоловік почав бити потерпілу руками й ногами.

Жінку у непритомному стані доставили до Миргородської лікарні інтенсивного лікування, де 31 жовтня вона померла від отриманих травм.

За процесуального керівництва прокуратури 36-річному чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині він перебуває під вартою.

