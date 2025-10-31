На Миргородщині чоловік побив співмешканку: від отриманих травм та померла в лікарні

Кривдниа затримали, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення

У Миргородському районі під час сварки чолвоік побив співмешканку: від отриманих травм вона померла у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що подія сталася учора, 30 жовтня. Непритомну потерпілу доставили до лікарні, а медики передали усю інформацію правоохоронцям.

Як з’ясувалося згодом, між жінкою та її співмешканцем виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту чоловік завдав потерпілій численних ударів, унаслідок чого вона отримала тяжкі травми. Попри зусилля медиків, постраждала померла в лікарні.

Як повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

