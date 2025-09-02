На Полтавщині чоловік постане перед судом за побиття 9-річної падчерки

На Миргородщині судитимуть чоловіка за побиття 9-річної падчерки. Про це повідомили у пресслужбі Голового управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними слідства, подія сталася у лісосмузі поблизу домогосподарства, де мешкала родина. Під час конфлікту вітчим побив 9-річну дівчинку. Судово-медична експертиза встановила, що травми належать до категорії середньої тяжкості та призвели до тривалого розладу здоров’я.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст. 122 КК України — умисне спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Під час досудового розслідування йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Обвинувальний акт вже передали до суду. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

