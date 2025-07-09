На Полтавщині вітчиму повідомили про підозру за побиття 9-річної падчерки

У Миргородському районі 35-річному чоловікові повідомили про підозру у побитті 9-річної падчерки. Про це 9 липня повідомили у поліції Полтавщини.
Інцидент стався ще 22 березня у лісосмузі неподалік дому родини. Під час раптового конфлікту чоловік травмував дівчинку. За висновками судово-медичної експертизи, ушкодження були середньої тяжкості та спричинили тривалий розлад здоров’я.
Першим на місце прибув поліцейський офіцер Білоцерківської громади — він забезпечив безпеку матері, постраждалої дитини та інших дітей у родині.
Правоохоронці інкримінують чоловіку ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Слідчі разом із прокуратурою вже звернулися до суду з клопотанням про тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше поліція повідомляла про відкриття провадження за цим фактом та проведення слідчих дій.
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