На Полтавщині вітчиму повідомили про підозру за побиття 9-річної падчерки

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 308

Після сварки у лісосмузі дитина отримала травму середньої тяжкості

У Миргородському районі 35-річному чоловікові повідомили про підозру у побитті 9-річної падчерки. Про це 9 липня повідомили у поліції Полтавщини.

Інцидент стався ще 22 березня у лісосмузі неподалік дому родини. Під час раптового конфлікту чоловік травмував дівчинку. За висновками судово-медичної експертизи, ушкодження були середньої тяжкості та спричинили тривалий розлад здоров’я.

Першим на місце прибув поліцейський офіцер Білоцерківської громади — він забезпечив безпеку матері, постраждалої дитини та інших дітей у родині.

Правоохоронці інкримінують чоловіку ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Слідчі разом із прокуратурою вже звернулися до суду з клопотанням про тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше поліція повідомляла про відкриття провадження за цим фактом та проведення слідчих дій.