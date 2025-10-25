ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на території приватного домогосподарства виявили закопаний плід дитини

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 365 Коментарів: 1

  

Поліція розпочала розслідування

У п’ятницю, 24 жовтня, до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від мешканців громади, що місцева жінка, ймовірно, вдома народила дитину, але приховує цей факт. Спершу жінка заперечувала інформацію про свою вагітність, але згодом сказала правоохоронцям, що самостійно викликала передчасні пологи, а тіло дитини закопала. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Наразі Миргородським райвідділом поліції розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація — ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили на території домогосподарства закопаний у землі плід дитини. Наразі призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовуються.

Про обставини цієї справи розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

— Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили на території домоволодіння місцевої мешканки закопаний в землі плід дитини. Зі слів жінки, плоду, ймовірно, близько п’яти місяців. Наразі призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовуються, - повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування, в рамках якого з’ясовуються обставини події.

Нагадаємо, учора на місці пожежі в селі Миргородського району знайшли тіло 70-річного чоловіка. А 22-го жовтня там же на Миргородщині на березі річки Хорол знайшли скелетовані рештки людини, яка зникла безвісти шість років тому.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини прокуратура Полтавщини вбивство дитини жінка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 715
Andron777:
Сьогодні, 14:27

П'ятимісячний плід і тіло новонародженої дитини це дві великі різниці. Я не захищаю жінку, але ситуації бувають різні.


2 0

