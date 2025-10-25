ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На місці пожежі в селі Миргородського району знайшли тіло 70-річного чоловіка

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 106

 

Поліція з’ясовує обставини загибелі людини

У селі Мехедівка Миргородського району сталася пожежа в житловому будинку. Повідомлення про це надійшло від громадян до відділення №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 24 жовтня близько 12.40. На місце події оперативно прибули працівники ДСНС, поліція та екстрена медична допомога.

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили в одній з кімнат 70-річного власника будинку без ознак життя. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За попередньою інформацією рятувальників, ймовірною причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути уважними під час використання відкритого вогню, електрообігрівачів та пічного опалення, а також не залишати у помешканнях без нагляду джерела вогню.

Сьогодні ми повідомляли, що на Полтавщині знайшли скелетовані рештки людини, яка зникла безвісти шість років тому.

Автор: Віктор Крук
Вверх