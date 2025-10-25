ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині знайшли скелетовані рештки людини, яка зникла безвісти шість років тому

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 506

 

Поліція встановлює обставини та причини смерті

Місцеві жителі 22 жовтня повідомили поліцейського офіцера громади про виявлені скелетовані рештки тіла людини на березі річки Хорол поблизу села Сергіївка у Миргородському районі. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції. У ході першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що загиблою може бути місцева мешканка 1971 року народження, яка з 2019 року вважалася безвісти зниклою. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 30 травня у Кременчуці, в районі Молодіжного, місцевий рибалка побачив у воді тіло людини у річці Сухий Кагамлик неподалік берега. А 28 березня у річці Ворскла також знайшли тіло людини без ознак життя

Автор: Віктор Крук
