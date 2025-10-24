Викрили конвертцентр з обігом у 15 млрд грн: до його роботи причетна ексзаступниця керівника ГУ ДПС у Полтавській області

За матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України
Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році (була в. о. голови структури), сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.
За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації.
За даними слідства, «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.
Досудове розслідування триває.
