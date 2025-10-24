ГО "Захист держави"
Викрили конвертцентр з обігом у 15 млрд грн: до його роботи причетна ексзаступниця керівника ГУ ДПС у Полтавській області

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 68

 

За матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році (була в. о. голови структури), сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.

За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації.

— Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у:

  • складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
  • реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про викриття конвертаційного центру у Полтаві, через який за рік пройшло 150 мільйонів гривень. Ми також повідомляли, що в Кременчуці СБУ накрила конвертаційний центр с щомісячним оборотом 75 мільйонів гривень.

Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ НАБУ конвертационный центр Полтавська область ДПС
