У Полтаві викрили конвертаційний центр, через який за рік пройшло 150 мільйонів гривень

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 713

Клієнтами центру були підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей

У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей.





За інформацією відомства, організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Через них клієнти отримували «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у готівку.





За попередніми підрахунками спеціалістів, щорічно організатори протиправного бізнесу проконвертували понад 150 мільйонів гривень. Конвертцентр проіснував майже 2 роки. Фігуранти отримували за свої «послуги» 10-10,5% від суми.





Правоохоронці провели 24 одночасних обшуки. Вилучили понад 60 печаток підприємств із ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки. В одного із кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.





Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.





Тривають слідчі дії.