ХК «Кременчук» з перемоги «барсів» стартував у Кубку Донбасу-2020

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Вчора, 25 серпня, в Дружківці стартував дев'ятий розіграш традиційного передсезонного турніру Відкритого Кубка Донбасу-2020. В рамках стартового матчу турніру зійшлися майбутні півфінальні суперники плей-офф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч «Білий Барс» та «Кременчук».





Матч команди розпочали досить впевнено, але саме підопічні Олександра Савицького змогли не тільки перекидати свого супротивника, але і першими реалізувати свої гольові моменти. Першу шайбу для «містян» на турнірі закинув новачок клубу Назір Гічебіков, скориставшись точним пасом від Всеволода Толстушко в більшості.





У перерві нападник кременчужан Тимур Гриценко сказав: «У грі трошки є сумбур, адже це перший матч після паузи. Звичайно, це як генеральна репетиція перед полуфіналом, тому що всього три гри на турнірі і відразу плей-офф. У другому і третьому періодах будемо продовжувати грати в активний хокей, що дозволило нам отримати більшість і закинути першу шайбу».





Зрівняти рахунок «Білий Барс» зміг в другому періоді, а до цього гра В'ячеслава Новицького в воротах не дозволяла «барсам» відігратися. Першу шайбу на турнірі в складі білоцерківців закинув форвард Дмитро Даниленко. Однак, після закинутої шайби підопічні Костянтина Буценка провалилися в грі і дозволили «місцянам» вирватися вперед на дві шайби, які на свій рахунок записали капітан «Кременчука» Микола Кисельов і форвард Тимур Гриценко.









Третю двадцятихвилинку «барси» почали з закинутої шайби - знову відзначилося ланка Німенко-Даниленко - Благой. На цей раз Роман Благой забивав, а Дмитро Даниленко асистував досвідченому напарникові. Після цієї шайби команди провели досить гострі 10 хвилин ігрового часу, постійно атакуючи ворота один одного, а потім обмінялися закинутими шайбами ​​- спочатку кременчужан вперед вивів Андрій Леонов, а до мінімального рахунок знову скоротив Микита Лесников.





На останній хвилині зустрічі «барси», в надії відігратися, замінили голкіпера на шостого польового гравця та пропустили в порожні ворота. Крапку в матчі поставив захисник Давид Григорян, встановивши остаточний рахунок у матчі. Є перша перемога ХК «Кременчук» після тривалої паузи!





ХК «Кременчук» зіграє другу гру на Кубку Донбасу-2020 вже сьогодні, 26 серпня о 15:00, проти херсонського «Дніпра».





«Білий Барс» - «Кременчук» 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Шайби: 0:1 Гічебеков (Толстушко, більш.), 6:48; 1:1 Даниленко (Благой, Німенко), 25:27; 1:2 Кисельов (Чемерілов), 30:06; 1:3 Гриценко (Толстушко, Гічебеков), 36:24; 2:3 Благой (Даниленко, Грицюк), 44:53; 2:4 Леонов (Толстушко, Гічебеков), 55:55; 3:4 Лесников (Гринкевич), 57:04; 3:5 Григорян (Кисельов), 59:55.

«Білий Барс»: Кучер (Пеленський); Таран, А. Кисельов, Логачов, Кравець, Ядловський, Гребеник, Ал. Резюка, Грицюк, Собко; Даниленко, Куцевич, Лесников, Ромахін, Ружников, Петрошенко, Бородай, Гринкевич, Благой, Трошкін, Німенко.

«Кременчук»: Новицький (Сандирев); Толстушко, Григорян, Александров, Бойових, Хрішпенц, Горлушко, Алексюк; Коробов, Серанов, Варава, Гриценко, Чемерілов, Н. Кисельов, Гічебеков, Леонов, Савицький, Волков, Созонов, Деніскин, Тютченко, Пукс.













«Не все виходило, але за старання тверда «четвірка»





- Зрозуміло, що це наша перша гра після паузи, і через це було багато помилок. Але, вийшов нормальний літній хокей, де не все виходило, але за старання тверда «четвірка».





- Гравці виправдали Ваші очікування, враховуючи, що оновлений склад після довгого карантину і перша гра?

- Завжди хочеться більшого, але ті причини які Ви перерахували, напевно, впливають. Головне зараз старання, а їм я задоволений. Але, звичайно ми чекаємо від хлопців більшого.





- У заключному періоді «Кременчук» став часто отримувати штрафи, це через нестачу ігрової дисципліни?

- Десь підсіли фізично і перестали встигати за хокеїстами «Білого Барса», а також не вистачає ігрової практики, адже давно не було матчів.

- Чи можна сказати, що це була генеральна репетиція перед півфіналом, адже «Барси» будуть суперником кременчужан в плей-офф?

- В розумі ми, звичайно, тримаємо початок плей-офф, але будь-яка гра це не тренування, і тому ми намагаємося в кожному матчі показати все найкраще. Про півфінал мислимо, як і про наступний матч.









«Пропустили 3 шайби, а хотілося б менше. Наприклад, нуль»





ахисник «Кременчука» Всеволод Толстушко поспілкувався з прес-службою УХЛ і поділився своїми враженнями від першої перемоги на Відкритому кубку Донбасу над «Білим Барсом» (5:3). Відзначимо, що в цьому матчі Всеволод Толстушко записав на свій рахунок 3 асистентських бали.





- Як оціниш стартовий матч на кубку Донбасу для «Кременчука»?

- Зараз складно оцінювати цей матч, так як він все-таки перший після тривалої паузи. Плюс дуже важко оцінювати форму команд через навантаження на зборах.





- У якій формі кременчуцька команда підійшла до турніру і до старту півфіналу?

- Я вважаю, що ми в хорошій формі підійшли до турніру, так як провели дуже потужні тренування до цього. Всі команди зараз плюс-мінус виходять з-під навантаження завдяки цьому турніру.





Клуби посилено тренувалися, адже відразу після плей-офф нам ще належить починати новий регулярний чемпіонат. Тому у всіх підготовка була ударною і всі клуби зараз грають на «важких ногах» і якійсь втоми.









- Можна сказати, що для «Кременчука» генеральна репетиція півфіналу проти «Білого Барса» вдалася? Які аспекти ще треба підтягнути команді?

- У нас сьогодні було багато більшості і ми могли її реалізовувати більше, ніж два рази. Я думаю, що нам потрібно підтягувати саме цей аспект. Плюс, звичайно ж, потрібно підтягнути гру в обороні, тому що ми пропустили 3 шайби, а хотілося б пропустити менше. Наприклад, нуль (посміхається).





Ну і, в принципі, реалізацію моментів ще потрібно підтягнути. До того ж, ми теж багато сьогодні віддалялися і нам варто виключити ці непотрібні моменти. Але швидше за все це обумовлено тим, що це передсезонний турнір і гравці дозволяють собі трохи більше, ніж в сезоні.





- Як допоможуть командам матчі Відкритого кубка Донбасу напередодні старту офіційних матчів?

- Ми довго не грали і ці матчі важливі, щоб увійти в ігровий темп. Грати двусторонки на тренуваннях це одне, а виходити проти реального суперника - зовсім інше.





Плюс передсезонні матчі допоможуть тренерам подивитися нових гравців і визначитися зі складами на офіційні матчі.