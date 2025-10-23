У п'ятницю, 24 жовтня, на Полтавщині буде діяти графік погодинного відключення електроенергії

Завтра, 24 жовтня, графік погодинних відключень буде застосовано з 7.00 до 23.00 в обсязі 1,5 черги.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Графік може оновлюватись.
Нагадаємо, ми повідомляли, що завтра на Полтавщині застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Ми також писали, де у Кременчуці у завтра планово вимикатимуть світло.
