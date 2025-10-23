Завтра на Полтавщині застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 159

У п’ятницю, 24 жовтня, на Полтавщині з 07.00 до 23.00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів в обсязі — 5 черг. Про це повідомила ПАТ «Полтаваобленерго».

Причина запровадження обмежень – дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

У «Полтаваобленерго» закликали керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2025-2026 роки.

— У разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» може застосувати графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ). Будьте відповідальними, допоможіть енергетикам стабілізувати енергосистему України! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з 15 жовтня змінився графік погодинних відключень світла на Полтавщині.

Ми також писали, де у Кременчуці у завтра планово вимикатимуть світло.