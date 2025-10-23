Завтра на Полтавщині застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів

У п’ятницю, 24 жовтня, на Полтавщині з 07.00 до 23.00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів в обсязі — 5 черг. Про це повідомила ПАТ «Полтаваобленерго».
Причина запровадження обмежень – дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
У «Полтаваобленерго» закликали керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2025-2026 роки.
Нагадаємо, ми повідомляли, що з 15 жовтня змінився графік погодинних відключень світла на Полтавщині.
Ми також писали, де у Кременчуці у завтра планово вимикатимуть світло.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.