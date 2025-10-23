Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У п'ятницю, 24 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00:
квт. 278, 19А-28
просп. Лесі Українки, 65
просп. Лесі Українки, 69
просп. Лесі Українки, 71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140
З 8.00 до 17.00:
вул. Віри Холодної, 51/2-66А
вул. Євгена Патона, 2А
вул. Євгена Патона, 2Б
вул. Євгена Патона, 2В
вул. Індустріальна, 111/11
вул. Індустріальна, 111/3
вул. Миколи Татарулі, 103-204
вул. Великокохнівська, 2/2-2857А
пров. Великокохнівський, 1-15
пр. Великокохнівський, 1-61
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 15-51
вул. Республіканська, 75, 77, 79, 79А, 81, 110Б
вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
вул. Барвінкова, 1-30
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
вул. Якова Петруся, 33-132
пров. Якова Петруся, 31-128
пров. Василя Стефаника, 30-53/289
вул. Зарічна, 23/24-78/279
пров. Капітана Мехеди, 4-37/273
вул. Приозерна, 3, 5, 7
пров. Приозерний, 3/9-36/40
туп. Протічний, 5-20
вул. Сержанта Мельничука, 267-291
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7
туп. 3-й Малокохнівський, 2-4
туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3
пров. Вагонний, 16
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
пров. Композитора Вербицького, 1-16
пров. Малокохнівський, 1-23/3
пров. Марії Примаченко, 2-25
туп. Миколи Сціборського, 7
пров. Новогеоргієвський, 10А
вул. Павла Скоропадського, 16
вул. Панаса Мирного, 3-15
вул. Паризька, 2/32-14/35
пров. Парковий, 18/2-27
пров. Південний, 1/29-26
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Максима Кривоноса, 1А-40
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Фруктовий, 18
вул. Щаслива, 2-40
пров. Парковий, 2Б
вул. Господарська, 1-38
пров. Господарський, 3-10А
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Івана Багряного, 3-21
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Нижня, 1-28
вул. Щаслива, 33
пров. Шосейний, 10
пров. Катерини Зарицької, 4-26/44
вул. Тараса Шевченка, 102-140
вул. Лікаря О.Богаєвського, 31
вул. Небесної Сотні, 98
проїзд Володимира Константиновича, 7-39
проїзд Івана Калиновича, 21-60
пров. Князя Олега, 1/6-48/15
вул. Кооперативна, 77-112
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
туп. Спокійний, 1-14
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Подовжня, 3-17
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
пров. Уласа Самчука, 18-32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Антіна Кущинського, 4-8
пров. Бондарський, 4-26
вул. Європейська, 83/18-87
пров. Кар’єрний, 1/4-23
пров. Козачий, 2/7-23
вул. Криворудна, 2-14
пров. Льва Євселевського, 3-19
пров. Миргородський, 2-11
вул. Переяславська, 83-120
вул. Підгірна, 1-38
вул. Піщана, 13-26
пров. Піщаний, 5-27Б
вул. Скеляста, 34
пров. Степана Бандери, 19-40/40
вул. Хорольська, 30-67/18
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
пров. Кохнівський, 3, 3А
вул. Салганна, 4-65
пров. Межовий, 1-30
пров. Прибережний, 3-10А
проїзд Сонячний, 30-45
туп. Сонячний, 38/12, 40
пров. Прибережний, 10
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
вул. Євгена Патона, 1-21А
вул. Віри Холодної, 41А
вул. Марусі Чурай, 8-54
пров. Чорнобаївський, 17-58
вул. Велика Набережна, 13
вул. Велика Набережна, 17
вул. Велика Набережна, 17А
вул. Олеся Гончара
вул. Михайла Грушевського, 11
туп. Михайла Грушевського, 3
туп. Михайла Грушевського, 4
туп. Михайла Грушевського, 5
вул. Проліскова, 1
вул. Проліскова, 5
вул. Проліскова, 11
вул. Богдана Хмельницького, 5-58/1
пров. Богдана Хмельницького, 3, 5, 7, 8
вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
вул. Недогарска, 5/8-24/15
пров. Недогарський, 3-16
вул. Нова, 15/14-28
вул. Прирічна, 1-10
вул. Тракторна, 3/1-7/72
б-р. Українського Відродження, 7, 11, 13, 15
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Космонавтів, 67
вул. Чумацький Шлях, 45-67
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Капітана Мовчана, 1-26
пров. Марії Примаченко, 2-25
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Максима Кривоноса, 25
просп. Свободи, 34А-38А
пров. Арсенальний, 35
вул. Вільної України, 3-14
туп. Кременецький, 3-26
вул. Платухіна, 3-23
просп. Полтавський, 32А-48А
вул. Ірпінська, 7-14
вул. Платухіна, 20-37
вул. Романа Шухевича, 11-36
туп. Юнатів, 1-7
вул. Героїв України, 78Б
просп. Лесі Українки, 39-78Б
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 39-71
пр. Далекий, 1-10
вул. Євгена Патона, 1-21А
пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б
З 6.00 до 18.00:
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
квт. 304, 16-18
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
пров. Великокохнівський, 1-15
пр. Великокохнівський, 1-61
вул. Віри Холодної, 1-41А
пров. Делегатський, 3-20
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
пров. Індустріальний, 1/4-99
вул. Козацька, 71-138
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
пр. Сонячний, 3-45
туп. Сонячний, 38/12, 40
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1-23
пров. Чорнобаївський, 1-58
вул. Керченська, 3А
З 8.00 до 19.00:
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29
вул. Івана Франка, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
с. Мала Кохнівка
З 8.00 до 20.00:
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
