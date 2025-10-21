Похолодання та затримка початку опалювального сезону призвели до зростання споживання електроенергії на 20%

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 256 Коментарів: 1

Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко прогнозує, що протягом 10 днів тепло зʼявиться в домівках по всій Україні і це знизить споживання електроенергії. Про це він сьогодні сказав в ефірі телемарафону.

Зайченко наголосив, що похолодання та затримка початку опалювального сезону в Україні призвела до зростання споживання електроенергії по всій країні — на понад 20%, якщо порівняти з початком жовтня.

Він також зазначив, що найближчими днями планують почати опалювальний сезон на всій території України, що за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному користуванні електроприладами в українців зменшиться.

За словами Зайченка, протягом останніх семи років побутові споживачі стали найбільшим споживачем електроенергії в Україні, тому зміна їхньої поведінки може стабілізувати ситуацію з енергетикою країни. Йдеться про зменшення використання потужних електроприладів для обігріву приміщень.

Нагадаємо, 13 жовтня в мережі поширювали інформацію, що уряд змінив дати опалювального періоду — він триватиме з 1 листопада по 31 березня, тобто його фактично скоротили на місяць. У Міненерго спростували цю інформацію, заявивши, що вона не є точною.

Рішення про запуск опалення мають ухвалювати органи місцевого самоврядування самостійно. У міністерстві пообіцяли, що опалювальний сезон цього року почнеться планово — коли температура в регіоні триматиметься нижче за +8 °C понад три доби поспіль.

Учора ми повідомляли, що сьогодні на Полтавщині застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В обленерго наголошують: якщо підприємства не зменшать споживання, «Укренерго» може застосувати аварійні або погодинні відключення електроенергії.