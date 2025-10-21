Похолодання та затримка початку опалювального сезону призвели до зростання споживання електроенергії на 20%

Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Надзвичайні новини, Україна, Світ

Похолодання та затримка початку опалювального сезону призвели до зростання споживання електроенергії на 20%

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 256 Коментарів: 1

 

Очільник «Укренерго» сподівається на старт опалювального сезону протягом 10 днів

Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко прогнозує, що протягом 10 днів тепло зʼявиться в домівках по всій Україні і це знизить споживання електроенергії. Про це він сьогодні сказав в ефірі телемарафону.

Зайченко наголосив, що похолодання та затримка початку опалювального сезону в Україні призвела до зростання споживання електроенергії по всій країні — на понад 20%, якщо порівняти з початком жовтня.

Він також зазначив, що найближчими днями планують почати опалювальний сезон на всій території України, що за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному користуванні електроприладами в українців зменшиться.

За словами Зайченка, протягом останніх семи років побутові споживачі стали найбільшим споживачем електроенергії в Україні, тому зміна їхньої поведінки може стабілізувати ситуацію з енергетикою країни. Йдеться про зменшення використання потужних електроприладів для обігріву приміщень.

Нагадаємо, 13 жовтня в мережі поширювали інформацію, що уряд змінив дати опалювального періоду — він триватиме з 1 листопада по 31 березня, тобто його фактично скоротили на місяць. У Міненерго спростували цю інформацію, заявивши, що вона не є точною.

Рішення про запуск опалення мають ухвалювати органи місцевого самоврядування самостійно. У міністерстві пообіцяли, що опалювальний сезон цього року почнеться планово — коли температура в регіоні триматиметься нижче за +8 °C понад три доби поспіль.

Учора ми повідомляли, що сьогодні на Полтавщині застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В обленерго наголошують: якщо підприємства не зменшать споживання, «Укренерго» може застосувати аварійні або погодинні відключення електроенергії.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго опалення електроенергія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 708
Andron777:
Сьогодні, 19:39

Так вона вже два тижні середньодобова менше ніж +8. Очільники живуть в своїх приватних будинках збудованих на вкрадені гроші і їм по барабану, що мерзнуть діти в квартирах. 


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх