У Міненерго заявили, що в мережі поширили невірну інформацію щодо термінів опалювального періоду

У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Про це написала пресслужба Міненерго у своєму телеграм-каналі.
У Міненерго нагадали, що для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення — продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.
У Міненерго нагадали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.
