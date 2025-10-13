У Міненерго заявили, що в мережі поширили невірну інформацію щодо термінів опалювального періоду

Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках - рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно

У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Про це написала пресслужба Міненерго у своєму телеграм-каналі.

— Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу, — йдеться в повідомленні.

У Міненерго нагадали, що для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення — продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.

— Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього, — запевнили у міністерстві.

У Міненерго нагадали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.

