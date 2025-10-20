Завтра на Полтавщині застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Причина обмежень — дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів

Завтра, 21 жовтня, на Полтавщині з 06.00 до 22.00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) в обсязі — 5 черг.

Про це повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго».

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

— Закликаємо керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2025- 20 26 р оків, — йдеться у повідомленні .

У компанії попереджають, що у разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» може застосувати графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

— Будьте відповідальними, допоможіть енергетикам стабілізувати енергосистему України! - закликають в «Полтаваобленерго».

Водночас в обласній енергокомпанії повідомляють, що 21 жовтня у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії не прогнозується.

— Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 16.00 до 22.00, - просять в «Полтаваобленерго».

