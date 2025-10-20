Завтра на Полтавщині застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Причина обмежень — дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів
Завтра, 21 жовтня, на Полтавщині з 06.00 до 22.00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) в обсязі — 5 черг.
Про це повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго».
Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
У компанії попереджають, що у разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» може застосувати графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Водночас в обласній енергокомпанії повідомляють, що 21 жовтня у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії не прогнозується.
