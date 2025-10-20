На Полтавщині шахраї ошукали жінку на 170 тисяч гривень: поліція проводить розслідування

Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися простих правил безпеки та попереджає, як не стати жертвою шахраїв
У Лубнах шахраї ошукали місцеву мешканку — у жінки виманили 170 тисяч гривень. Ошукали жінку, пропонуючи їй заробіток у соцмережах.
За цим фактом слідчі поліції Лубенщини розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому). Наразі тривають слідчі дії. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися простих правил безпеки та пояснює, як не стати жертвою шахраїв:
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Кременчуці розслідують справу про шахрайство на понад 600 тисяч гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.