На Полтавщині шахраї ошукали жінку на 170 тисяч гривень: поліція проводить розслідування

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 52

Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися простих правил безпеки та попереджає, як не стати жертвою шахраїв

У Лубнах шахраї ошукали місцеву мешканку — у жінки виманили 170 тисяч гривень. Ошукали жінку, пропонуючи їй заробіток у соцмережах.

За цим фактом слідчі поліції Лубенщини розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому). Наразі тривають слідчі дії. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися простих правил безпеки та пояснює, як не стати жертвою шахраїв:

не довіряйте обіцянкам швидкого заробітку в інтернеті, особливо якщо від вас вимагають передоплату чи внесення «вхідного внеску»;

перевіряйте інформацію про онлайн-платформи, компанії чи осіб, які пропонують заробіток — використовуйте лише офіційні джерела;

не повідомляйте особисті дані, номери банківських карток, паролі, коди з SMS чи мобільних додатків стороннім особам;

не повідомляйте особисті дані, номери банківських карток, паролі, коди з SMS чи мобільних додатків стороннім особам; не переходьте за підозрілими посиланнями — це може призвести до втрати ваших коштів або зламу акаунта;

будьте обережні з онлайн-інвестиціями: шахраї часто створюють фейкові сторінки або копії відомих фінансових сервісів.

— Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про осіб, причетних до таких дій, негайно звертайтеся до поліції за номером 102 або повідомляйте до найближчого підрозділу поліції, — пояснюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Кременчуці розслідують справу про шахрайство на понад 600 тисяч гривень.