Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві під час пожежі в будинку загинула жінка

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 195

 

Гасили вогонь близько 15 рятувальників за допомогою 4 пожежних машин

Сьогодні, 17 жовтня, у центрі Полтави сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинула жінка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної слежби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

 

За попередніми даними, про загоряння рятувальникам повідомив перехожий, який побачив дим із вікон оселі та зателефонував на лінію «101».

На місце події прибули пожежні. Вогонь охопив одну з кімнат квартири та покрівлю будинку. Під час гасіння у задимленому приміщенні рятувальники виявили жінку та винесли її на свіже повітря. Медики боролися за життя потерпілої, однак врятувати її не вдалося.

 

Для ліквідації займання залучалися 4 одиниці техніки та близько 15 рятувальників державних пожежно-рятувальних частин.

Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чоловік.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС у Полтавській області
Теги: пожежа ДСНС загиблі
Вверх