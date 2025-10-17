У Полтаві під час пожежі в будинку загинула жінка

Сьогодні, 17 жовтня, у центрі Полтави сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинула жінка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної слежби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За попередніми даними, про загоряння рятувальникам повідомив перехожий, який побачив дим із вікон оселі та зателефонував на лінію «101».
На місце події прибули пожежні. Вогонь охопив одну з кімнат квартири та покрівлю будинку. Під час гасіння у задимленому приміщенні рятувальники виявили жінку та винесли її на свіже повітря. Медики боролися за життя потерпілої, однак врятувати її не вдалося.
Для ліквідації займання залучалися 4 одиниці техніки та близько 15 рятувальників державних пожежно-рятувальних частин.
Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чоловік.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.