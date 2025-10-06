На Полтавщині під час пожежі загинув чоловік: поліція з’ясовує обставини

Учора, 5 жовтня, близько 16.45 у селі Остапівка Лубенського району сталася пожежа в приватному будинку. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Відомо, що після отримання повідомлення про пожежу на місце виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Після ліквідації займання в одній із кімнат виявили тіло господаря 1966 року народження без ознак життя.

Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини. Причини займання встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у селі Новосанжарської громади на Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина.