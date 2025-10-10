Цьогоріч в Україні сталося понад 16 тисяч ДТП з постраждалими, з них 345 — з вини пішоходів

За перші сім місяців року в Україні зареєстровано 2531 ДТП, в яких загинули або отримали травми діти

З початку року на території України сталося 16 423 дорожньо-транспортних пригод в яких загинули або отримали травми громадяни. З них 345 ДТП сталися за участі пішоходів, які порушували Правила дорожнього руху. Про це повідомили у Департаменті комунікацій Національної поліції України з посиланням на дані Патрульної поліції у відповідь на запит «Телеграфу», написало видання.

Раніше у Департаменті патрульної поліції поінформували, що протягом перших семи місяців 2025 року в Україні значна кількість ДТП виникла через порушення правил дорожнього руху підлітками. За цей період сталося 2531 ДТП із загиблими або травмованими дітьми. В них загинула 91 дитина, а отримали травми різного ступеня тяжкості 2 904 дитини. Зареєстровано 510 ДТП, які сталися через порушення ПДР самими підлітками. В них загинуло 18 дітей, а травми отримали 626 дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що увечері 28 вересня в центрі Кременчука сталася ДТП — зіткнулися електросамокат під керуванням 15-річної дівчинки, з автомобілем KIA Sportage, яким керував 25-річний місцевий мешканець. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 15-річна пасажирка електросамоката. На місці події постраждалих оглянули медики та відпустили додому.