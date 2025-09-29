Учора в центрі Кременчука електросамокат зіткнувся з автівкою: постраждали двоє підлітків

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Кременчуці учора, 28 вересня, близько 18.50, на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, зіткнулися електросамокат під керуванням 15-річного підлітка, з автомобілем KIA Sportage, яким керував 25-річний місцевий мешканець.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 15-річна пасажирка електросамоката. На місці події постраждалих оглянули медики та відпустили додому. Обставини події з’ясовує поліція.

Поліція нагадує:

електросамокат є транспортним засобом, керування яким вимагає дотримання правил дорожнього руху;

категорично заборонено виїжджати на проїзну частину у невстановлених місцях та порушувати правила маневрування;

на самокаті дозволяється рухатися лише одній особі;

дітям варто користуватися електросамокатами лише у супроводі дорослих та у безпечних місцях (парки, спеціально облаштовані майданчики);

обов’язковим є використання засобів індивідуального захисту: шолома, наколінників та налокітників.

Поліція Полтавщини закликає батьків та дорослих приділяти більше уваги вихованню та формуванню правової культури у підлітків.

Нагадаємо, учора ввечері ми повідомляли про цей ДТП – на місці події перебувала наша журналістка.