Учора в центрі Кременчука електросамокат зіткнувся з автівкою: постраждали двоє підлітків

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Кременчуці учора, 28 вересня, близько 18.50, на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За попередньою інформацією, зіткнулися електросамокат під керуванням 15-річного підлітка, з автомобілем KIA Sportage, яким керував 25-річний місцевий мешканець.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 15-річна пасажирка електросамоката. На місці події постраждалих оглянули медики та відпустили додому. Обставини події з’ясовує поліція.
Поліція нагадує:
Поліція Полтавщини закликає батьків та дорослих приділяти більше уваги вихованню та формуванню правової культури у підлітків.
Нагадаємо, учора ввечері ми повідомляли про цей ДТП – на місці події перебувала наша журналістка.
