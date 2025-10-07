ГО "Захист держави"
На Полтавщині з початку року сталося понад 2,5 тисячі пожеж — це майже на третину менше, ніж торік

Сьогодні, 11:33

 

Цього року 44 пожежі сталися внаслідок збройної агресії РФ

У 2025 році на Полтавщині суттєво зменшилася кількість пожеж. Станом на початок жовтня в області зареєстровано 2559 пожеж, що на 31,47% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 3734 випадки. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської ОВА.

Значне скорочення пожеж  спостерігається і в екосистемах області — у 2025 році зафіксовано 1553 пожежі, що на 43,7% менше, ніж торік (2760 випадків). Серед них 44 пожежі сталися внаслідок збройної агресії РФ.

Загалом зафіксовано:

  • 1466 випадків горіння сухої рослинності та сміття (у 2024 році — 2543 випадків) — загальна площа випаленої землі складає понад 1080 га;
  • 12 пожеж на полігонах твердих побутових відходів (у 2024 — 26 випадків);
  • 59 лісових пожеж (у 2024 — 142);
  • 9 торф’яних пожеж (у 2024 — 28);
  • 7 випадків пожеж на сільськогосподарських угіддях (у 2024 — 21).

У Полтавській ОВА зазначили, що внаслідок зафіксованих пожеж загиблих немає, тоді як за аналогічний період минулого року загинула 1 особа. Кількість травмованих також зменшилася — 3 особи проти 12 у 2024 році.

Хоча, нещодавно ми писали, що 14 вересня у селі Новосанжарської громади на Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина.

А учора ми повідомляли, що 5 жовтня у селі Остапівка Лубенського району після ліквідації пожежі в жилому будинку рятувальники виявили тіло 59-річного господаря без ознак життя.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 77-1 КУпАП, випалювання стерні, луків, пасовищ, природної рослинності, опалого листя та рослинності в смугах відводу доріг, парках, зелених насадженнях і газонах без дозволу або з порушенням умов дозволу, а також недотримання заходів гасіння після отримання дозволу, тягне за собою штраф для громадян та посадових осіб.

Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина пожежі загиблі
