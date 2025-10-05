ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Житель Горішніх Плавнів лайкав та поширював проросійські дописи в «Однокласниках» — вирок суду

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 213

 

На суді обвинувачений свою провину у скоєному визнав

У Горішніх Плавнях судили чоловіка, який у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» лайкав та поширював проросійські дописи. Про це стало відомо із вироку Горішньоплавнівського міського суду від 2 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що упродовж травня 2023 обвинувачений за допомогою стаціонарного комп’ютера з ідеологічних мотивів щонайменше 9 разів поширював публікації із зображенням радянської символіки — серпта та молоту, георгіївської стрічки та прапору СРСР.

Ця символіка в Україні перебуває під забороною відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.05.2015.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та призначив йому покарання у вигляді 1 року позбавлення волі без конфіскації майна. Проте на підставі ст. 75 ККУ вирок обвинуваченому змінили на 1 рік іспитового строку. Також чоловік ма сплатити майже 17 тисяч гривень за проведення судово-мистецтвознавчої експертизи.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який із прапором РФ на куртці напав з ножем на двох людей.

0
Автор: Яна Гудзь
