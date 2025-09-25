На Полтавщині кросовер зіткнувся з комбайном: один із водіїв у лікарні

Сьогодні, 25 вересня, близько 8.00 в одному з сіл Пирятинської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавської області.
За попередніми даними, на автодорозі Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин автомобіль Nissan Qashqai під керуванням 32-річного водія зіткнувся з комбайном Jaguar, яким керував 37-річний чоловік.
Унаслідок зіткнення водій кросовера отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Причини аварії встановлюють.
Нагадаємо, днями поблизу Пирятина зіткнулися та вантажівка: травмувався також один із водіїв.
