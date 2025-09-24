Поблизу Пирятина трактор зіткнувся з вантажівкою: травмований водій

23 вересня близько 11.00 неподалік Пирятина Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трактора та вантажівки.
За даними поліції, трактор Т-40АМ під керуванням 51-річного водія зіткнувся з автомобілем MAN, за кермом якого перебував 59-річний чоловік. Унаслідок зіткнення водій трактора отримав травми та був госпіталізований.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми.
Обставини аварії з’ясовує слідство.
Нагадаємо, коли торік на Полтавщині зіткнулися фура та трактор — тракторист загинув.
